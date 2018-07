Comissão de frente da Tijuca relembra desenho animado A comissão de frente da Unidos da Tijuca reúne cerca de 15 personagens de desenho animado com associação a velocidade, como Corrida Maluca, de Dick Vigarista e Penelope Charmosa, além de Sonic, The Flash e do próprio Ayrton Senna, homenageado da escola. Um elemento cenográfico imita um box de autódromo (pit stop) onde fica um carro de F1, que será pilotado por Senna. Depois é guardado e dentro dele sai uma mesa de troféus.