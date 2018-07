Comissão de professores é recebida na Casa Civil do Rio

Cerca de mil manifestantes participaram do protesto, que transcorre com tranquilidade até agora. Eles fecharam os dois sentidos da Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, e se concentram em frente ao Palácio. É o quarto protesto no bairro somente esta semana. Terminado o encontro, a maioria dos professores se dispersou.

Mas um grupo dissidente do sindicato decidiu ficar. Eles receberam apoio de um grupo de estudantes. Alguns deitaram na pista e continuam impedindo a passagem dos carros. A Polícia Militar (PM) tentou negociar, em vão, para que o trânsito fosse liberado. O Batalhão de Choque está posicionado dentro do palácio e PMs de outras unidades fazem a segurança do lado de fora da sede do governo.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação afirmou que a adesão à greve é de menos de 0,5% do total de 75 mil professores. "Os profissionais que faltaram terão desconto dos dias não trabalhados. Esclarecemos que todas as escolas da rede estadual estão funcionando normalmente", diz a nota. A secretaria afirmou ainda que a categoria recebeu reajuste de 8% em junho.