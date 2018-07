Comissão discute no Rio mudanças na lei de drogas

Atualmente, no País, o usuário não pode ser preso quando flagrado com drogas, mas responde a processo penal. A lei em vigor não define a quantidade que distingue consumidor de traficante. A comissão quer ir além dessas nuances. As propostas mais polêmicas são a descriminação do uso da maconha e a permissão para plantio de pequenas quantidades em casa, para consumo próprio.

"A mudança na lei é necessária e urgente", defende o secretário executivo da CBDD, Rubem César Fernandes. "A comissão trabalha para que esse documento seja discutido no Congresso ainda no primeiro semestre." No encontro de hoje, na sede da ONG Viva Rio, também vão participar o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), e os deputados Paulo Teixeira e Raul Jungmann (PPS-PE).

"Precisamos dar um passo adiante na legislação", defende Teixeira. "Não podemos mais dar ênfase à repressão. Hoje, o fato de usar droga ser crime não impede o uso. O direito penal fracassou. Esse assunto é da área de saúde. Temos de decidir se vamos gastar milhões comprando armas para reprimir ou se vamos gastar dinheiro com centros de tratamento. Mas só poderemos dar esse passo com o apoio das forças políticas. Drogas é um tema de Estado." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.