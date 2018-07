Comissão do Congresso aprova parecer de medida provisória que cria EPL A comissão mista no Congresso responsável pela análise prévia da medida provisória que cria a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) aprovou nesta quarta-feira o parecer do deputado Henrique Fontana (PT-RS) que mantém a essência do texto original da MP.