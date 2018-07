Comissão do Senado adia votação de plano de educação A Comissão de Educação do Senado adiou na manhã desta terça-feira, 26, a votação do Plano Nacional de Educação. Os senadores acertaram, após uma reunião ocorrida no gabinete do líder do governo na Casa, Eduardo Braga (PMDB-AM), com a participação do relator da matéria, senador Alvaro Dias (PSDB-PR), remarcar a votação para quarta-feira, 27, às 14h30.