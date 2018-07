Comissão do Senado aprova convite a ministro do Desenvolvimento Agrário

Notícias inicialmente veiculadas pela imprensa do Rio Grande do Sul apontam que empréstimos solicitados ao Pronaf eram desviados por associação de agricultores de Santa Cruz do Sul (RS) após sua liberação pelo banco. Cerca de seis mil pequenos agricultores teriam sido prejudicados.

Além do ministro do Desenvolvimento Agrário, também foram convidados representantes do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e do Banco do Brasil.

Rossetto havia deixado a pasta para trabalhar na coordenação da campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Já reconduzido ao cargo, é cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência no novo mandato de Dilma.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)