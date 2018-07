Comissão do Senado aprova elevar repasse a Paraguai por Itaipu

Com regime de urgência também aprovado pela comissão, o texto deve ser votado no plenário do Senado na próxima terça-feira sem passar por outras comissões. Por se tratar de projeto de decreto legislativo, não necessita de sanção presidencial e entra em vigor após a aprovação.

A oposição protestou contra a atitude do senador Fernando Collor de Mello (PTB-AL), presidente da comissão, que concedeu vista ao texto por um prazo de apenas meia hora após pedido do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP).

"Esta vista tão curta só pode ser concedida em casos de risco à segurança nacional ou perigo à segurança pública. Deveria ser por 24 horas", disse Nunes Ferreira.

O texto prevê que o fator de multiplicação para pagamento a Itaipu passe dos atuais 5,1 para 15,3.

A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), relatora do projeto e ex-diretora de Itaipu, afirmou que não haverá impacto para os consumidores porque o custo extra será financiado pelo Tesouro.

"Os recursos do aumento poderão ser revertidos em obras no Paraguai que beneficiariam inclusive brasileiros que residem em território paraguaio", disse a senadora.