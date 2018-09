Comissão do Senado aprova Furlan para presidência do Cade A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou por unanimidade nesta quarta-feira a indicação de Fernando Furlan para a presidência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Alessandro Octaviani para integrar o colegiado do órgão.