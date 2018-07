Comissão do Senado aprova projeto de Aécio que amplia Bolsa Família A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de autoria do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o senador Aécio Neves, que altera a lei do Bolsa Família para estendê-la por até seis meses em caso do beneficiário conseguir um emprego.