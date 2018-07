Comissão do Senado aprova projeto de previdência de servidores

Aprovado no fim de fevereiro pela Câmara, o projeto já recebeu o aval de duas comissões do Senado: a de Assuntos Sociais, nesta quarta, e a de Assuntos Econômicos, na terça-feira.

Falta ainda análise da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o que deve ocorrer nesta quarta-feira, e há expectativa que o projeto seja votado nesta tarde, no plenário do Senado.

A matéria, que institui um fundo de previdência complementar para servidores públicos federais (Funpresp), autoriza a criação de três fundos de pensão, um para cada poder federal: Executivo, Legislativo e Judiciário.

O projeto é considerado importante para o governo, sob o argumento de evitar problemas futuros nas contas públicas do país.

"O Brasil vive transformações econômicas e sociais importantes e precisa assegurar para as próximas gerações que o Brasil não incorra no erro de outros países", disse nesta quarta o líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), citando países como a Grécia, país que passa por dificuldades fiscais.

(Por Maria Carolina Marcello)