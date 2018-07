Comissão do Senado avaliza criação de fundo ambiental A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado decidiu hoje encaminhar a sugestão de criação de um Fundo Mundial Ambiental (FMA), do senador Aloizio Mercadante (PT-SP), à Comissão Mista Especial sobre Mudanças Climáticas, do Congresso Nacional. Pela proposta de Mercadante, o fundo seria formado por receitas oriundas da cobrança de taxa de até 1% sobre as importações em nível global e seria gerido e fiscalizado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). O objetivo é financiar programas, projetos e ações destinados à promoção do desenvolvimento sustentável, segundo a Agência Senado. A proposta já passou pelas Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA).