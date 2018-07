Comissão Europeia investiga 'explosões' de iPods

A Comissão Europeia (CE) afirmou na terça-feira que lançou uma investigação sobre uma série de episódios de iPods e iPhones que teriam pegado fogo ou explodido espontaneamente em países com Grã-Bretanha, França, Suécia e Holanda.

A porta-voz para segurança do órgão executivo da União Europeia, Helen Kearns, disse que a CE pediu detalhes sobre os problemas à empresa de tecnologia e que a Apple afirmou não considerar a questão "um problema generalizado", mas sim, "incidentes isolados".

A comissão instruiu os países-membros a notificarem qualquer caso relacionado.

"A comissão trata questões de segurança muito seriamente", disse Kearns.

No caso mais recente, um adolescente francês sofreu ferimentos leves em um olho, depois de pegar o iPhone da namorada, que "crepitava e estalava como uma frigideira", pouco antes de o aparelho explodir.

Na Grã-Bretanha, o iPod Touch de uma pré-adolescente também teria explodido após sibilar por alguns momentos.

Em julho, um holandês afirmou ter deixado o seu iPhone no banco do passageiro do seu carro e quando voltou, 15 minutos depois, teria encontrado o aparelho queimado e o assento chamuscado.

Na Suécia, um carro teria se incendiado com um cão dentro, que conseguiu ser salvo, por causa de um iPod.

De acordo com a Comissão Europeia, a Apple disse que os casos "são incidentes isolados. Eles não são considerados um problema generalizado".

Na Europa, já foram vendidos 200 milhões de iPodse 26 milhões de iPhones.