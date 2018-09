Comissão Européia processa Itália por lixo em Nápoles

A Comissão Européia entrou com um processo contra a Itália nesta terça-feira, 6, em um tribunal da União Européia pelo fracasso do governo italiano em solucionar a crise de lixo na cidade de Nápoles e suas redondezas. Na opinião dos integrantes da comissão, as autoridades italianas tomaram medidas "inadequadas" para lidar com a montanha de lixo nas ruas de Nápoles e na região da Campania. Cerca de 1,3 mil toneladas de lixo permanecem nas ruas de Nápoles, e moradores já começaram a incendiar montanhas de lixo com medo de doenças com a chegada do calor do verão. Apesar de o governo italiano ter adotado um novo plano de administração do lixo para combater o problema em dezembro de 2007, a Comissão Européia afirma que as autoridades permanecem sem projetos convincentes que levem a uma solução de longo prazo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.