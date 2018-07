Comissão investigará vandalismo e ação policial no Rio Uma comissão composta por policiais civis e militares e integrantes do Ministério Público e do governo estadual vai investigar os responsáveis pelos atos de vandalismo e a atuação da polícia durante os protestos no Rio. A criação da força-tarefa foi anunciada na noite desta quinta-feira pelo procurador-geral de Justiça do Rio, Marfan Vieira, após reunião com os secretários estaduais de Segurança, José Mariano Beltrame, e da Casa Civil, Régis Fichtner, além do comandante da PM, Erir Ribeiro da Costa Filho, e da chefe da Polícia Civil, Martha Rocha.