Comissão mista aprova texto final da LDO 2013;projeto vai a plenário

Foram rejeitados todos os destaques apresentados, com exceção de dois. Um deles flexibilizando as licitações da Petrobras e outro enquadrando o "Sistema S" na Lei de Acesso de Informação.

A LDO também prevê meta de superávit primário do setor público consolidado de 155,9 bilhões de reais em 2013 e possibilidade abatimento de até 45,2 bilhões de reais de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) da meta.

(Por Tiago Pariz)