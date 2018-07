Comissão na Câmara acompanhará investigação no RS O presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), anunciou nesta segunda-feira a criação de uma comissão de parlamentares para acompanhar as investigações sobre a tragédia na boate Kiss, em Santa Maria (RS), onde morreram 233 pessoas. A comissão será coordenada pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS). "Essa comissão será criada amanhã (terça-feira) e vai acompanhar de perto as investigações", disse Maia.