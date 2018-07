Comissão pune seis profissionais por morte de paciente Seis profissionais municipais da Saúde de Ribeirão Preto (SP) - dois médicos, uma enfermeira e três auxiliares de enfermagem - teriam cometido diversas irregularidades no atendimento de Benedito Ferreira, o ex-jogador de futebol Ferreirinha, de 60 anos, em 8 de agosto de 2009, e serão punidos. Ferreirinha morreu na Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) do Castelo Branco após aguardar mais de quatro horas para ser atendido e ainda ter caído de uma maca. Uma comissão sindicante foi formada e concluiu pelas punições (de suspensões a demissões) dos envolvidos no atendimento.