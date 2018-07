Comissão recomenda fechamento de hospital em SP

O relatório, assinado também por integrantes do Ministério da Saúde, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, conselhos Regional e Federal de Psicologia e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conclui que o tratamento dado viola direitos dos pacientes. O hospital atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Em visita surpresa realizada no dia 27 de abril, o grupo constatou irregularidades na estrutura do prédio, profissionais em número inferior ao mínimo exigido e submetidos à jornada excessiva, e falta de projeto terapêutico, além de pacientes sem nenhuma documentação. Também foi constatada a presença de pessoa exercendo ilegalmente a profissão de psicólogo. O hospital atende 330 mulheres em regime de internação.