Comissão vai estudar mudanças no exame da OAB O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) montou uma comissão provisória para estudar mudanças nas diretrizes que estabelecem como tem de ser o exame da ordem, prova obrigatória para bacharéis em Direito que desejam atuar como advogados. A comissão deve vigorar durante 30 dias e sugerir "melhorias" no documento chamado Provimento 136, atualizado pela última vez em novembro de 2009.