Comissão vai ?julgar? pedidos de verbas extras

Quando o assunto é orçamento, a palavra de ordem é redução de gastos - pelo menos até que a Prefeitura e o governo federal entrem em acordo em relação à renegociação da dívida da capital. Por ano, esse pagamento consome cerca de R$ 4 bilhões do orçamento.

O governo afirma que não pretende travar investimentos, apenas utilizá-los de forma mais responsável. As cotas serão liberadas quando as propostas contarem com cronograma de execução. Os três hospitais prometidos por Haddad na campanha, por exemplo, não estão com os projetos congelados, mas só terão reserva orçamentária quando a proposta se tornar palpável - com terrenos e recursos definidos. O mesmo será feito em relação às 172 novas creches previstas no plano de governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo