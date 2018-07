Comissão votará venda de terras na Amazônia

O projeto foi apresentado em 2001 e é de autoria do ex-deputado José Dirceu e do deputado Nilson Morão (PT-AC). A proposta já recebeu parecer favorável do deputado José Genoino (PT-SP).

Pelo projeto, estrangeiros poderão ser donos de terras de até 15 módulos fiscais. O proprietário deverá também ser residente, domiciliado ou instalado no País há pelo menos 10 anos. Estrangeiros não poderão ter imóveis rurais nas divisas da Amazônia Legal.