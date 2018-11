Comissário de bordo é preso por ameaça de bomba na Emirates

O australiano Matthew Carney, de 24 anos, deixou em março um bilhete no banheiro no avião que ia de Dubai para Londres, no qual se lia: "Material explosivo pode ser encontrado no FWD (compartimento de carga). Temos de agradecer ao Taliban por isso."

Um passageiro a bordo do Boeing 777 encontrou o bilhete 10 minutos antes da aterrissagem e deu o alarme. Quando o avião chegou ao Gatwick, foi levado a uma área de segurança e cercado pela polícia armada.

Os 164 passageiros e 16 tripulantes foram retirados do avião e entrevistados. Carney foi preso pouco depois.

Ele se declarou culpado por dar informação falsa, isso é, ameaça de bomba, no tribunal real de Lewes e preso por 18 meses, disse a polícia.

Seu advogado, Andel Singh, afirmou que Carney estava sob muito estresse e "extremamente cansado" na ocasião, tendo trabalhado em vôos nos mais diferentes horários ao redor do mundo.

O promotor público Dale Sullivan disse que a ameaça custou 42 mil libras (66.340 dólares) à Emirates, que teve de reorganizar vôos em andamento e tomar outras medidas. Alguns passageiros ficaram com medo de avião e disseram que nunca mais pisariam numa aeronave.