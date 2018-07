Comitê atualiza balanço sobre participantes da Jornada O número de fiéis que participaram da Jornada Mundial da Juventude não para de crescer, pelo menos nas estimativas oficiais. O comitê organizador do encontro católico, que trouxe ao Rio o papa Francisco divulgou nesta terça-feira, 30, novos números, maiores que os divulgados na véspera pela Prefeitura. Segundo a Arquidiocese do Rio, o público do domingo, dia da missa de encerramento da Jornada, na Praia de Copacabana, foi de 3,7 milhões de pessoas, 500 mil a mais do que o informado pelo prefeito Eduardo Paes. A prefeitura calculou a presença de 3 milhões de pessoas na vigília que aconteceu no sábado. Para a Arquidiocese, foram 3,5 milhões de fiéis.