Comitê consegue acordo em 37% dos parágrafos

Um telão na sala P3-2 do Riocentro exibe um gráfico do tímido avanço obtido ao final dos três dias de reunião do Comitê Preparatório (PrepCom) para a Rio+20: houve acordo em relação a apenas 37% dos parágrafos do documento até a noite de sexta-feira. A plenária de encerramento da PrepCom está lotada. São 23h15. Por falta de cadeiras para todos, muitos ficam em pé, outros preferem sentar no chão. Representantes de países são chamados para contar como está a negociação em cada grupo.

O primeiro relato começa com um engano e termina com uma risada geral. O representante da ONU anuncia o chamado facilitador da Argélia. Ele pega o microfone e diz: "Eu sou o representante da Guatemala. Infelizmente não tivemos muito progresso hoje, mas ao menos temos um parágrafo concordado".

O facilitador da Noruega fala em seguida. Segundo ele, houve "muito progresso", mas o trabalho não terminou. "Tivemos sucessos nos últimos dias. Limpamos muitos parágrafos, concordamos na partes principais. Será uma boa base para a próxima fase (de discussões do texto até a chegada dos chefes de Estado)".

Responsável pelo espinhoso grupo sobre economia verde, o facilitador do Canadá ressalta o "espírito de cooperação e a flexibilidade" de todos. "Tivemos progresso. Mas não conseguimos abordar questões transversais porque o debate não havia sido bem-sucedido nos outros grupos. Tivemos consenso em relação a metade das áreas".

Flexibilidade. O representante de Barbados fala sobre a discussão dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e também destaca a "flexibilidade" dos negociadores. Diz que foi um "debate construtivo" e há "grande índice de consenso" em relação a alguns pontos, mas ressalva que "não foi possível desbloquear muitas questões". No entanto, diz ele, "não são questões tão espinhosas assim". O facilitador acrescenta que poderá "abrir mão de parágrafos", deletando seções, entre elas algumas referentes à capacitação. "Os representantes do G-77 (grupo dos países em desenvolvimento, que inclui o Brasil) e dos EUA ficaram de voltar e falar comigo, mas ainda não fizeram isso." Mais uma risada geral.

O facilitador do Japão diz que as principais questões foram "depuradas" e será possível ter um resultado "robusto". Para o representante da Polônia, houve acordo em relação a metade dos parágrafos. Porém, o trecho sobre transferência de tecnologia "depende de negociação".

Em seguida, o facilitador da Austrália relata uma "boa atmosfera" sobre o tema oceanos. Segundo ele, houve acordo em dez parágrafos, mas quatro ainda dependem de questões transversais e não se chegou a um consenso em outros seis. Ao falar que houve consenso sobre uma questão de educação, o representante da Noruega foi aplaudido. "Foi uma forma pouco tradicional de se chegar a um acordo."

O facilitador dos EUA diz que ficou 17 horas discutindo 28 parágrafos. "Imaginem um voo de Cingapura para Nova York com um filme estranho só de palavras e colchetes." A delegação brasileira é convidada para falar. O representante da ONU diz que a 3.ª PrepCom está encerrada, mas que ainda há muito trabalho. "Chegou a hora de passarmos para o país anfitrião." São 23h55.

O ministro de Relações Exteriores, Antonio Patriota, diz que recebe a tarefa "com grande honra". "Vamos fazer o nosso melhor para corresponder a confiança que nos foi dada", diz ele. "Embora muito tenha sido feito, é preciso concentrar energias." O ministro promete finalizar as pendências até a noite anterior à chegada de chefes de Estado para a reunião de cúpula da conferência, que começa no dia 20. Em seguida, é a vez do diplomata chinês Sha Zukang, secretário-geral da Rio+20. "Há parágrafos importantes sem acordo. Ainda não podemos dar os parabéns a essa conferência", ele discursa.

A plenária é encerrada às 0h20 de sábado. Ao sair da sala, o embaixador e negociador-chefe do Brasil, André Corrêa do Lago, fala rapidamente ao Estado sobre os 37% mostrados no telão ao lado dos 21% obtidos na etapa anterior, encerrada dia 2, em Nova York. "Não é uma glória."