Comitê do MA tem primeira reunião a portas fechadas Após o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, anunciar as medidas emergenciais que devem ser tomadas para combater a crise no sistema carcerário do Maranhão, a governadora Roseana Sarney (PMDB), acompanhada de secretários de Estado e de representantes do Ministério Público, do Judiciário e do Legislativo, presidiu a portas fechadas a 1ª reunião do Comitê Gestor de Ações Integradas, na tarde desta sexta-feira, 10, no Palácio dos Leões, em São Luís. Na ocasião, ela assinou o Decreto nº 29.757, de criação do Conselho, que faz parte das 11 medidas a serem implementadas por meio da parceria entre os governos do Estado e federal.