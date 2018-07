Comitê do Prêmio Nobel da Paz adota medidas de segurança

"Tomamos certas precauções", afirmou à Reuters Geir Lundestad, chefe do Instituto Nobel, na Noruega.

O vencedor já foi escolhido entre cerca de 230 candidatos, mas o nome permanecerá em segredo até o dia 12 de outubro.

"Vazamentos em geral não são um problema. Mas queremos proteger essa informação", disse Lundestad.

Há até o temor de que pessoas possam usar telescópios nos prédios adjacentes para ler o nome do vencedor.

"Você simplesmente fecha as cortinas e não há nada para se ler", afirmou.

"Telefones celular são horríveis do ponto de vista da segurança... Nunca trazemos celulares para a sala, porque eles dão a especialistas um fácil acesso (ao que ocorre aqui dentro)", afirmou.

Telefones celulares podem ser ativados remotamente e usados como aparelhos de escuta.

O prêmio tem grande impacto em seus vencedores. A líder oposicionista de Mianmar Aung San Suu Kui venceu em 1991 por seu trabalho pela democracia de dentro da prisão. Ela foi solta em 2010 e visitou Oslo em 2012.

Em 2010, o prêmio para o dissidente Liu Xiaobo causou fúria no governo chinês. Liu está preso por subversão.

De acordo com a imprensa norueguesa, os principais candidatos deste ano são Maggie Gobran, uma cristã que ajuda os moradores das favelas do Cairo; o norte-americano Gene Sharp, que trabalha com prevenção de violência; e o grupo russo de direitos humanos Memorial.

(Reportagem de Alister Doyle e Balazs Koranyi)