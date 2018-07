Comitê faz 'banner vivo' contra código Comitê Brasil em Defesa das Florestas fará um "banner vivo" formando a frase "Veta Dilma" com manifestantes que se encontrarão amanhã no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, às 14 horas. O pedido é para que a presidente não sancione a nova carta do Código, já que em campanha presidencial prometeu não assinar nada que possibilitasse o aumento do desmatamento dos biomas brasileiros. Segundo análise publicada pelo Comitê, o texto aprovado pelo Senado, apesar de melhor que o da Câmara, ainda contém diversos retrocessos que precisam ser corrigidos.