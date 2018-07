Comitê indicará 5 nomes para o Instituto Chico Mendes Um comitê foi criado para ajudar o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, a escolher o presidente para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. São cinco integrantes, entre eles a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva e o ex-secretário-executivo do Meio Ambiente João Paulo Capobianco. Até 30 de junho, o grupo apresentará uma lista com cinco nomes para que o ministro Minc escolha. De acordo com o decreto, publicado hoje no Diário Oficial da União, o comitê "poderá buscar candidatos na comunidade acadêmica, governos, comunidade empresarial ou entidades privadas sem fins lucrativos e receber indicações". Até a escolha do novo presidente, quem fica no cargo é a diretora de Planejamento do Instituto Chico Mendes, Silvana Canuto, nomeada hoje para a função.