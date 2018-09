Comitê organizador divulga preços de ingressos para Olimpíada de 2012

Abertura no Estádio Olímpico de Londres será em 27 de julho de 2012

O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, divulgou nesta sexta-feira os valores dos ingressos para as competições.

De um total de 8,8 milhões de ingressos, 75% serão colocados à venda a partir de março de 2011. O número supera a quantidade de entradas dos Jogos de Pequim, em 2008, que ficou em cerca de 7 milhões.

Os Jogos de Londres serão realizados entre 27 de julho e 12 de agosto de 2012 e ainda não foi definida a data de início da venda dos ingressos.

Os ingressos mais caros são para a cerimônia de abertura, que irão variar de 20,12 libras (cerca de R$ 53, em valores atuais) a 2.012 libras (R$ 5,3 mil), e para a cerimônia de encerramento, que irão custar de 20,12 libras a 1,5 mil libras (R$ 3,9 mil).

Entre as competições, a que terá o ingresso mais caro será a da final do atletismo: 725 libras (aproximadamente R$ 1,9 mil), mas a entrada mais barata para assistir a essa final será vendido por 50 libras (R$ 132).

Os ingressos mais baratos dos Jogos custarão 20 libras.

Os ingressos da final do vôlei (masculino ou feminino) vão de 65 libras (R$ 172) a 185 libras (R$ 489). Para as finais da natação, os valores ficam entre 50 libras (R$ 132) e 450 libras (R$ 1,2 mil).

As entradas para a decisão do futebol masculino vão de 40 (R$ 106) a 185 libras. Já para a final feminina, elas variam de 30 (R$ 79) a 125 libras (R$ 330).

Os ingressos das finais do vôlei de praia saem de 95 a 450 libras (R$ 1,2 mil). No basquete feminino, o ingresso da final fica entre 50 (R$ 132) e 325 libras (R$ 860). Já a decisão do ouro no basquete masculino varia entre 95 libras (R$ 251) e 425 libras (cerca de R$ 1,1 mil).

A tabela completa dos preços dos ingressos está disponível no .

Idosos e crianças terão preços especiais para assistir aos Jogos. Jovens até 16 anos pagam um preço de ingresso equivalente à sua idade (quem tiver 12 anos, por exemplo, paga 12 libras). Já as pessoas com 60 anos ou mais pagam 16 libras por ingresso. O comitê organizador informa ainda que Londres terá o maior número de ingressos para portadores de necessidades especiais já disponibilizado em Jogos Olímpicos.