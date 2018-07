Comitê trabalha para divulgar mais a técnica O coordenador do Comitê Brasileiro de Agricultura de Precisão, João Cruz Reis Filho, diz que o monitoramento de lavoura por satélite não eleva custos, ''e sim otimiza o uso de insumos''. O comitê trabalha na divulgação e desmistificação da agricultura de precisão. ''Estamos elaborando uma cartilha, com conceitos e exemplos das técnicas mais empregadas. Vamos também dar cursos e treinamentos para técnicos, produtores e operadores'', diz. O tema será debatido no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, entre hoje e sexta-feira, em Piracicaba (SP), na Esalq/USP. Tel. (0--19) 3417-6604.