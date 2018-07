Comitiva do Vaticano visita locais no Rio Depois de visitar Aparecida (SP), na manhã desta quarta-feira, 24, a comitiva do Vaticano responsável pelas viagens internacionais do papa voltou para o Rio e seguiu para a residência oficial da Arquidiocese, no Sumaré, onde o papa Francisco deverá ficar hospedado durante a Jornada Mundial da Juventude, de 23 a 28 de julho. O local está em reformas para receber o pontífice.