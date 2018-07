Comitiva paraguaia pede apoio do Brasil a novo governo

Sob o argumento de que a decisão do Parlamento paraguaio foi um ato "constitucional", "legítimo" e "soberano", o grupo se reuniu com bancadas no Congresso brasileiro, com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), além de tentar, sem sucesso, um encontro com a presidente Dilma Rousseff.

"Foi dito que houve um golpe no Paraguai. Não há golpe no Paraguai", disse a jornalistas o senador paraguaio Miguel Saguier, presidente da comissão de assuntos constitucionais do Senado.

"A vida transcorre normalmente no Paraguai. As instituições continuam funcionando", afirmou, dizendo que os que criticam o impeachment tentam "pisotear a decisão soberana do Parlamento paraguaio".

O empresário rural José Marcos Sarabia, brasileiro que vive no Paraguai há 20 anos e acompanhou o grupo em nome dos produtores brasileiros instalados no país vizinho, confirmou que houve tentativas frustradas do grupo de encontrar com a presidente Dilma.

"Nós não estamos conseguindo chegar nela (na presidente)", disse a jornalistas, completando que existe a previsão de uma reunião no Planalto ainda nesta semana. "Aparentemente (a reunião) seria na quinta. Mas não tenho confirmado", afirmou.

Sarabia disse ainda estar preocupado, como produtor, com o clima de indefinição sobre o posicionamento internacional e eventuais sanções econômicas ao Paraguai.

"Nós queremos que se normalize a situação para nós seguirmos produzindo", disse acrescentando que a economia paraguaia é muito dependente da agricultura. "Hoje o principal problema do Paraguai é a falta de apoio internacional, principalmente do Brasil."

De acordo com Sarabia os mais de 300 mil agricultores brasileiros que vivem no Paraguai -os chamados brasiguaios- são responsáveis por grande parte da produção de grãos do país.

Também acompanharam a comitiva representantes da Associação Rural do Paraguai, da União dos Grêmios de Produção do Paraguai e um líder religioso.

Na última sexta-feira, o Congresso do Paraguai considerou Lugo culpado por mau desempenho em um julgamento político que durou menos de dois dias. Em seu lugar assumiu o então vice-presidente Federico Franco, que deve ficar no poder até o fim do mandato em agosto de 2013.

