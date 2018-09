Comlurb retira 50 t de recicláveis do Rock in Rio A Comlurb recolheu 50 toneladas de lixo na Cidade do Rock, entre a última segunda-feira e hoje, para o primeiro dia do Rock in Rio. O material está sendo destinado aos catadores da Cooperativa de Barracoop. A Comlurb é responsável pela limpeza e por dar o destino correto a todos os resíduos recicláveis, orgânicos e comuns do Rock in Rio.