Commodities têm potencial de alta

Com a alta de mais de 60% no ano do Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, ficou mais limitado o universo de empresas com bom potencial de ganho. Uma possível porta de entrada são as empresas produtoras de matérias-primas, já que muitas delas não acompanharam a recuperação do índice. Os especialistas explicam que as escolhas mais óbvias são Vale e Petrobrás, que têm chance de apresentar boa valorização nos próximos meses, e principalmente em 2010 quando a demanda por minério de ferro e petróleo deverá estar mais aquecida.

As produtoras de commodities foram as primeiras a sofrerem na crise, como resultado do enfraquecimento da economia. "Esse quadro ruim começa a mudar agora, mas os reflexos só serão vistos mais para a frente", diz o analista da Banif Securities, Gilberto Cardoso.

Já neste ano, a possibilidade de ganho com as ações da Petrobrás chega a pouco mais de 21% até dezembro, de acordo com a pesquisa AE Consenso, que identifica o preço-alvo da ação em R$ 42,07. No caso da Vale, o potencial é um pouco menor, mas ainda assim alto, de 15%. A perspectiva positiva para esses papéis leva em consideração a melhora do cenário internacional, com aumento da demanda pelos produtos considerados básicos.

O funcionário público Henrique Core, de 30 anos, tem ações das duas companhias, pensando na aposentadoria. Investidor de Bolsa desde 2003, ele se assustou com a crise, mas optou por não sacar os recursos. "E, se agora houver uma realização de lucros, vou tentar investir mais dinheiro."

"Entre as duas ações, Petrobrás tem mais chance de ganho. A Vale ainda deve apresentar queda de resultado por conta da produção mais baixa", explica o gerente de pesquisa da Corretora Planner, Ricardo Martins. O cenário para a Vale é muito dependente da demanda chinesa. Depois de fazer uma forte estocagem de minério de ferro no primeiro semestre deste ano, a dúvida dos analistas é sobre o fôlego da China em continuar com o mesmo ritmo de consumo nos próximos meses.

Entenda

Preço-alvo - termo usado pelos analistas financeiros para definir o potencial de valorização ou desvalorização de uma ação.

Realização de lucros - expressão usada quando o investidor vende uma aplicação para obter lucro. A venda ocorre, quando o ativo subiu muito ou apresenta tendência de queda, após uma valorização.