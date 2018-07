Commonwealth enviará equipe para investigar crise nas Maldivas

Após a realização de conversas urgentes de ministros, por telefone, para discutir a crise no arquipélago das Maldivas, no oceano Índico, o Commonwealth disse que o caminho deve "ser determinado pelos cidadãos do país, através de diálogo político na atmosfera da não-violência e estabilidade".

O grupo ministerial do bloco disse em um comunicado ter concordado em estabelecer "uma missão sob a qual haverá uma visita urgente às Maldivas para esclarecer os fatos sobre a transferência pode poder no país, e para promover a adesão aos valores e princípios do Commonwealth".

(Por Adrian Croft)