Como a natureza dificulta o controle do vazamento

Por mais estranho que pareça, sabemos mais a respeito de planetas distantes do que sobre as profundezas oceânicas. Anos-luz podem ser uma medida de grande distância, mas as muitas braças de pressão das profundezas oceânicas as tornam virtualmente insondáveis.

Escuridão, temperaturas próximas do zero e, acima de tudo, pressões esmagadoras tornam a exploração das profundezas desafiadora, quando não impossível. É por isso que os cientistas estimam que o homem conheça apenas um milionésimo do que há para se ver lá embaixo.

Isso também explica por que um poço de petróleo descontrolado no leito do Golfo do México é uma calamidade de tamanhas proporções, com equipes trabalhando duro para conseguir impedir o vazamento.

O maior desafio é a densidade da água. O acúmulo de pressão poupa apenas o mais resistente dos equipamentos. No topo do poço, a mais de 1,5 quilômetros de profundidade, há uma pressão equivalente a mais de 140 quilos por centímetro quadrado.

A tecnologia respondeu até certo ponto. Robôs, luzes, câmeras e demais equipamentos para lidar com a crise são feitos de titânio, vidro espesso e outros materiais super resistentes. Em 1963, pressões inferiores em profundidades menores transformaram o submarino americano USS Thresher num caixão para 129 homens.

O abismo prejudica também as comunicações. A água do mar impede a transmissão de sinais de rádio. Trabalhadores dependem da propriedade da água de transmitir o som, ou de cabos desajeitados com linhas elétricas e fibra ótica, como as usadas nos robôs enviados para lidar com a crise. Um cordão umbilical desse tipo pode pesar toneladas. Em comparação, a Voyager 1, sonda espacial mais distante em funcionamento, usa um transmissor de baixíssima potência para transmitir sinais para a Terra a uma distância de 16 bilhões de quilômetros no espaço.

A escuridão perpétua é outro obstáculo. A luz do sol só é capaz de atingir profundidades de pouco mais de algumas dezenas de metros. Robôs que trabalham no poço precisam de iluminação poderosa. Mesmo assim, o alcance da luz é limitado. A ausência de luz significa que faz muito frio nas profundezas - a temperatura costuma ser de um ou dois graus acima do zero. Além disso, é claro, a água do mar é salgada e extremamente corrosiva, castigando muitos tipos de materiais.

Mas, apesar de sua hostilidade à exploração, o oceano mostra algo que ainda não encontramos no espaço: alienígenas. A vida consegue prosperar em muitos dos pontos mais inacessíveis das profundezas marítimas, entre eles o Golfo do México. As criaturas tendem a apresentar adaptações a condições que matariam rapidamente um humano. Cientistas descobriram que o leito do golfo é salpicado de nascentes de petróleo que sustentam vermes como o Riftia pachyptila - criatura que faz parte da cadeia alimentar associada a presença de petróleo e gás, criando ecossistemas na escuridão. Uma área do leito do golfo apelidada de Bush Hill é coberta por milhares dessas criaturas, que chegam a 2 metros de comprimento e vivem centenas de anos. Charles R. Fisher, professor da Universidade Estadual da Pensilvânia, diz que algumas comunidades dessas estão no caminho do vazamento.

Levando-se em consideração as dificuldades das profundezas, aprender a respeito do desastre para o mundo submerso pode ser um desafio maior do que avaliar o seu impacto sobre ecossistemas costeiros. Ou até mais difícil do que encontrar vida em Marte. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

