Como Água para Chocolate une cinema com gastronomia

14h15 no SBT

(The Hidden Fortress). Canadá, 2001. Direção de Roger Cantin, com Jerome Leclerc-Couture, Matthew Dupuis, Roxanne Gaudette.

Todos os anos, conquistadores e índios travam uma guerra simplesmente porque vivem em lados opostos do lago. Filme sem maiores referências, curioso especialmente por vir do Canadá, país cuja cinematografia nem sempre é bem privilegiada aqui. Reprise, colorido, 95 min.

Spymate - O Agente Animal

15h55 na Globo

(Spymate). EUA, Canadá, 2004. Direção de Robert Vince, com Chris Potter, Richard Kind, Emma Roberts, Pat Morita.

O chimpanzé Minkey e seu parceiro Mike Muggins são os melhores espiões da agência para a qual trabalham. Para ambos, todas as missões são consideradas possíveis. Mas quando o trabalho começa a apresentar perigo, Minkey decide abandonar a carreira para cuidar de sua filha e começar uma nova vida. Sem novidades. Reprise, colorido, 84 min.

Arrebentando em Nova York

22 h na Rede Brasil

(Hong Kaan Fui). Hong Kong, 1995. Direção de Stanley Tong, com Jackie Chan, Anita Mui.

Especialista em artes marciais se envolve em uma briga com motoqueiros e mafiosos e causa um confronto entre gangues de Nova York. Um dos primeiros filmes de Jackie Chan nos Estados Unidos, já exibindo o estilo que o tornaria popular: ação contínua em aventuras mirabolantes. Outro ponto alto é a decisão de Chan de não usar dublês, o que lhe garantiu diversas lesões - seus agentes de publicidade orgulham-se em vender a história de que ele já teria quebrado todos os ossos por conta dessas cenas. Para quem não tem um gosto muito rigoroso, eis um bom programa. Reprise, colorido, 95 min.

Romeu Tem Que Morrer

22 h no SBT

(Romeo Must Die). EUA, 2000. Direção de Andrzej Bartkowiak, com Jet Li, Aaliyah, Anthony Anderson, Delroy Lindo.

Duas poderosas famílias do crime organizado brigam pelo controle de seus negócios. A guerra se intensifica quando um dos filhos é encontrado morto. Ao saber da morte do irmão, rapaz foge da prisão e vai para os Estados Unidos em busca de vingança. Hostilizado pela própria família e alvo da gangue inimiga, ele encontra apoio justamente na filha do chefe da família rival. Assim, ele tem de usar todo o seu conhecimento de artes marciais para sair vivo e continuar a vingança. O título já revela a fonte shakespeariana da história, o que, na verdade, não passa disso mesmo, ou seja, uma simples inspiração: afinal, o que interessa é a troca de sopapos que marca todos os segundos de um filme com Jet Li à frente. Para quem gosta, um prato cheio. Reprise, colorido, 120 min.

Quem Sou Eu?

23h10 na Globo

(Who Am I?). Hong Kong, 1998. Direção de Benny e Jackie Chan, com Jackie Chan, Michelle Ferre, Mirai Yamamoto.

A noite parece dedicada à pancadaria. Aqui, um soldado de artes marciais luta para recuperar a memória e desfazer um elo internacional de espionagem, antes que inimigos possam acionar uma poderosa e mortal fonte de energia. Com o auxílio de duas belas ajudantes, ele abre caminho através de continentes, enfrenta assassinos armados e planos sinistros em cada esquina. Reprise, colorido, 120 min.

Tudo por Dinheiro

1h05 na Rede Brasil

(Spanish Judges). EUA, 1999. Direção de Oz Scott, com Valeria Golino, Tamara Mello, Matthew Lillard, Vincent D"Onofrio.

Contrabandista de obras de arte e desesperado por dinheiro, rapaz divide um galpão com uma garota inteligente, ambiciosa e colecionadora de venenos. Trama maluca que acaba resultando em algo interessante. Reprise, colorido, 94 min.

Intercine

2h30 na Globo

A Globo exibe o preferido do público entre Ike - O Dia D, de Robert Harmon, com Tom Selleck, James Remar, Timothy Bottoms, sobre a invasão conhecida como Dia D, a maior operação militar da 2.ª Guerra Mundial, que marcou o início da derrocada nazista e converteu Dwight "Ike" Eisenhower em um dos mais poderosos líderes militares norte-americanos diante de outros comandantes mundiais; e Em Carne Viva, de Jane Campion, com Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh, Mark Ruffalo, Kevin Bacon, sobre uma professora de inglês de Nova York que se envolve com um detetive que investiga assassinatos brutais de mulheres na vizinhança. Um certo dia, entretanto, ela descobre que ele pode ser o próprio serial killer, e, consequentemente, ela, a próxima vítima.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre Garotas Selvagens 3, de Jay Lowi, com Sarah Laine, Sandra McCoy, Ron Melendez, sobre moça que, ao 18 anos, herda a fortuna da mãe, que inclui um par de fabulosos diamantes. O padrasto dela contesta na Justiça o testamento. Mas, quando uma jovem da escola local o acusa de abuso, ele é preso, incriminado por várias provas que o incriminam. Sua saída é reconhecer o testamento e conseguir com a moça provas para o inocentar (EUA, 2005, fone 0800-70-9011); e Um Pobretão na Casa Branca, dirigido e estrelado por Chris Rock, com Bernie Mac, Dylan Baker, Robin Givens, sobre um partido que, a fim de atrair as minorias, decide lançar como candidato a presidente um vereador negro e pobre. Porém, o que não se esperava era que ele se tornasse cada vez mais popular e tivesse chances reais de ser eleito primeiro presidente negro dos Estados Unidos (EUA, 2004, fone 0800-70-9012).

Como Água Para Chocolate

2h45 na Rede Brasil

(Como Agua Para Chocolate). México, 1992. Direção de Alfonso Arau, com Marco Leonardi, Lumi Cavazos, Regina Torne.

Em plena Revolução Mexicana, camponês que se alistou no Exército revolucionário envolve-se com garota que o enfeitiça com seus dons de cozinheira. O diretor Arau baseou-se num romance - e roteiro - de sua mulher Laura Esquivel para fazer este filme que arrebentou nas bilheterias de todo o mundo e virou um clássico na confluência do cinema com a gastronomia. Reprise, colorido, 103 min.