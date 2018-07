COMO EM NEW ORLEANS A 10ª edição do Bourbon Street Fest termina no domingo (19) com a tradicional festa ao ar livre na Rua dos Chanés, na qual tocam destaques da programação, como a big band de músicos de rua Playing for Change e o acordeonista Dwayne Dopsie. Hoje e amanhã ainda há apresentações no clube. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (19), 16h. Grátis.