Como funciona a vacina purificada O vírus da aftosa é formado por ácido nucléico, proteínas estruturais e proteínas não-estruturais. Quando ele se multiplica no organismo do bovino, o animal produz anticorpos contra proteínas estruturais e proteínas não-estruturais do vírus. O mesmo ocorre quando um bovino é vacinado com uma vacina convencional: a vacina induz anticorpos contra os dois tipos de proteínas. Por isso é difícil saber se os anticorpos contra as proteínas não-estruturais vêm da vacinação ou da infecção com o vírus. Já vacina purificada só induz a formação de anticorpos contra as proteínas estruturais. Pode-se distinguir os anticorpos formados por causa da vacinação (contra as proteínas estruturais) dos que se formaram por uma infecção real (contra ambas as proteínas).