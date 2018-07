Como Madoff enganou tantos por tanto tempo

Apenas algumas pessoas em Wall Street desconfiavam de Bernard Madoff antes de ele confessar, no fim do ano passado, que dirigia há décadas um bilionário esquema de pirâmide. Uma delas é Erin Arvedlund, uma jovem jornalista especializada em economia e autora do livro "Too Good to Be True - The Rise and Fall of Bernie Madoff" (Bom demais para ser verdade - A ascensão e queda de Bernie Madoff).

Acostumada a cobrir o mercado financeiro em Nova York, Erin notou que havia alguma coisa errada nos investimentos do financista quando o entrevistou para uma reportagem da revista Barron"s na primavera de 2001. "Quando perguntei a ele qual a sua estratégia de investimento e como conseguia retornos curiosamente consistentes, ele desconversou. Sabia que Madoff fazia algo errado, mas não tinha ideia de que ele estivesse comandando um esquema de pirâmide", escreveu Erin. Sua matéria, na época, teve o titulo de "Don"t Ask, Don"t Tell" (Não pergunte, Não comente), em alusão à prática de Madoff de não explicar para os seus clientes qual era a estratégia de investimento e exigir que eles não falassem sobre o seu fundo.

Em entrevista ao Estado, Erin disse lamentar "não ter escrito outra reportagem sobre Madoff para conseguir clarificar tudo". Os indícios, segundo afirma, estavam na frente de todos. Faltava apenas alguém juntar as peças que levariam à descoberta de um esquema estimado em US$ 65 bilhões.

Ela, certamente, foi uma das pessoas que chegaram mais perto. Uma das falhas, segundo a jornalista relata no livro, foi não conhecer Harry Markopolos, um investidor que enviou uma série de advertências sobre Madoff, a partir de 1999, para a Securities and Exchange Comission (SEC, na sigla em inglês), a xerife do mercado americano. Todas foram ignoradas.

"Não sabia se chorava ou ria ao ler o relatório do inspetor-geral de mais de 500 páginas informando todas as vezes que a SEC perdeu a oportunidade de desmascarar Madoff", afirma a escritora. "Isso tudo começando em 1982", disse. Na avaliação dela, o investidor conquistava os clientes por seu carisma e por suas boas conexões.

"Caso não ocorresse a crise, provavelmente Madoff continuaria com o esquema por mais alguns anos", supõe Erin. "Não duvido até mesmo que passasse para um de seus filhos o comando do esquema de pirâmide", acrescentou. No livro, a jornalista esclarece que o investidor não atuou sozinho, diferentemente do que ele alega.

FALSIDADE

Madoff, conforme Erin explica, não precisava se envolver no seu esquema de pirâmide para ganhar dinheiro, criando um fundo de investimentos falso. Sua corretora era uma das mais bem sucedidas de Nova York e já o havia alçado de uma adolescência de classe média em Long Island para uma vida de milionário no Upper East Side, o mais sofisticado bairro de Manhattan.

Também esteve na vanguarda do uso de operações eletrônicas, sendo um dos responsáveis diretos pela popularização da bolsa eletrônica Nasdaq. Madoff não foi, porém, um dos criadores da Nasdaq, ao contrário do que costumava propagar, assim como inventou que estudou Direito, quando na realidade cursou uma faculdade de segunda linha em Nova York.

O investidor tem como mérito ainda a criação do rebate para clientes em transações financeiras. "Ao mesmo tempo que Madoff fazia seu nome ao revolucionar a corretagem em Wall Street, ele começou a construir seu serviço de consultoria, que mais tarde seria conhecido como fundo de investimento, apesar de não ser nenhum deles", escreve Erin.

Para a escritora, Madoff atraía clientes para a sua corretora pelo seu bom trabalho. No caso do "fundo", iniciado ainda nos anos 1960, a confiança nos retornos dos investimentos garantia o fluxo de dinheiro.

Seus clientes recebiam mensalmente um envelope sem data e sem explicação sobre quais eram os investimentos, segundo descreve Erin. Apenas dizia o valor de quanto eles supostamente possuíam depositado no "fundo de Madoff".

A escritora acredita que talvez existam esquemas de pirâmide em outros países, inclusive no Brasil. Na semana passada, um libanês foi descoberto em Beirute em uma ação similar à do investidor americano. Até mesmo o grupo islâmico Hezbollah teria perdido dinheiro com ele.

Nesse sentido, diz Erin, o caso Madoff serviu para alguma coisa. "Agora, as pessoas aprenderam a desconfiar daqueles que administram seus investimentos em fundos", disse a autora ao Estado.