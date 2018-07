Como na era Pelé: Santos 10 a 0

Teve gol para todo mundo e de todo jeito na Vila Belmiro. O quarteto fantástico, formado por Robinho, Neymar, Ganso e André, não poupou o modesto Naviraiense. Todo mundo brilhou nos 10 a 0 na Vila Belmiro, que mais parecia um jogo-treino. Cada gol era precedido por uma bela jogada e comemorado com coreografias variadas.

Se ontem a festa começou cedo para os Meninos da Vila, com 6 a 0 no primeiro tempo - gols de Paulo Henrique, André (2) Neymar, Robinho e Marquinhos -, o adversário também tinha motivos para sorrir. Além de receber mais de R$ 80 mil pelo segundo jogo na Copa do Brasil - no primeiro confronto (1 a 0 para a equipe santista) já havia levado a mesma quantia de patrocinadores -, o time do Mato Grosso do Sul teve a oportunidade de jogar no mesmo campo onde o Rei Pelé se consagrou como o melhor do mundo.

Os 46 torcedores, vindos da pequena cidade de Naviraí, também puderam ver todo repertório dos artistas da bola: passe de letra, toques de calcanhar, bicicleta, gol de cobertura e a pintura de Neymar, que marcou depois de levar quatro ao chão.

Bastava um empate e o Santos se classificaria para a segunda fase da competição. No entanto, a equipe comandada por Dorival Júnior aplicou uma goleada à la Pelé & Cia., que há muito tempo não se via: 10 a 0 - no segundo tempo, gols de Neymar, André e Madson (2).

Os jogadores, que agora somam 12 jogos sem perder na temporada, fizeram a festa e puderam presentear novamente a torcida com o futebol-arte, que ela está acostumada. A vitória dá total confiança para o clássico contra o Palmeiras, no domingo, pelo Paulista.

No final do jogo, só restava uma pergunta aos Meninos da Vila: qual foi o gol mais bonito? A maioria atribuiu o feito a Robinho, que votou no gol de Neymar. "Estou muito feliz. Em jogos assim, às vezes, o time entra sem muita vontade de jogar. Mas jogamos bem, o que nos dá motivação para o clássico", disse o capitão da equipe. "O Santos está se reencontrando e se Deus quiser, faremos a mesma trajetória do Rei Pelé", completou Neymar. O próximo confronto será contra o Remo.