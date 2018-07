Como prevenir queda de árvores

SEBASTIÃO DIAS DA SILVA

O professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, do Departamento de Ciências Florestais da Esalq/USP, explica que, em primeiro lugar, é necessário saber se essas árvores que caíram estão na periferia da área e também se as condições de umidade do solo foram alteradas. "Porque, quando as copas das árvores são empurradas pelos ventos, pode ocorrer um deslizamento do solo junto à base da árvore, causando a queda sempre que o solo estiver muito úmido", afirma. "Para evitar esse tipo de problema, seria interessante fazer uma área de amortecimento, no envoltório da mata, com o plantio de outras espécies de rápido crescimento, como eucaliptos, grevíleas ou similar", recomenda. Deve-se, porém, segundo o professor, tomar cuidado para não escolher para o plantio nenhuma espécie seja invasora, o que poderá prejudicar a mata no futuro. E-mail: dfsilva@esalq.usp.br.

Esquilos ladrões de nozes

Tenho algumas árvores de noz pecã e macadâmia. De uns anos pra cá, os esquilos não deixam um fruto inteiro para consumo. O que faço ?

HUMBERTO VENDITTO

JUNDIAÍ (SP)

O ataque de roedores é um dos principais problemas que os produtores enfrentam, diz o proprietário da Fazendinha Macadâmia, que produz a noz em Jaboticabal (SP), Aleudo Santana. "Tanto esquilos quantos ratos são um problema. Eles conseguem roer a casca dos frutos, que é duríssima", afirma. Ele conta que em sua propriedade, onde há cerca de 7 mil plantas, divididas em 10 talhões, as perdas causadas pelos esquilos e ratos chegam a 1% da produção anual. "É a cota do rato", brinca. No entanto, mesmo com essas perdas, Santana diz que não toma nenhuma medida contra os animais. "Até porque não existe nenhum protocolo legal para mantê-los longe", alerta. A única indicação que o produtor faz é para o leitor verificar a possibilidade de instalação de um aparelho emissor de ondas sonoras que afastem os esquilos. Fazendinha Macadâmia. Tel. (0--16) 3202-9763.

Sabão de coco para lavar pelego

Ganhei um pelego (baixeiro feito com pele de carneiro) que foi curtido no sítio, com pedra-ume e sabão em pó. Ele está muito sujo. Como lavá-lo sem estragar o pelo?

MARÍLIA CARVALHO

SOROCABA (SP)

Responsável pelo curso de tecelagem artesanal do Sítio Duas Cachoeiras, em Amparo (SP), Cecília Helena F. Camargo afirma que, no caso da lã, a melhor opção é lavar em água corrente. "Pode-se usar um pouco de sabão neutro (sabão de coco, por exemplo). O sabão, porém, pode ressecar um pouco a lã", diz Cecília, acrescentando que a lã tem uma proteção natural que é a lanolina, um óleo que mantém sua elasticidade e hidratação. "Quando lavada só com água, a sujeira da lã sai, mas a lanolina, em parte, fica. Quanto ao couro, creio que não há problema em molhar o pelego. Talvez ele fique um pouco duro depois de seco, mas com o uso pode voltar ao normal." Cecília Helena Camargo, e-mail tecelagem@sitioduascachoeiras.com.br. A artesã Malu Ramalho diz que o pelego pode ser lavado normalmente. "Só não se deve lavá-lo na máquina", ensina. Depois de escorrê-lo, é só deixá-lo secando na sombra, na posição horizontal, em local onde haja bastante vento. Site: www.maluramalho.com.br.

Ferrugem ataca goiabeira

Tenho uma goiabeira em casa e sempre deu muitos frutos. No

entanto, neste ano ela apresentou ferrugem tanto nas folhas como nos frutos, e todos os frutos caíram. Como posso tratar esse problema?

ANA LAURICE

SÃO PAULO SP

Pelo que descreve a leitora, a goiabeira em questão foi atacada pela ferrugem, uma das principais doenças ligadas ao cultivo de goiabas. "Ela costuma atacar as plantas na fase de brotação e reduz a quantidade de flores e frutos produzidos pela árvore. Se não for controlada pode causar a perda total dos frutos", diz o fruticultor Ricardo Kumagai, que produz goiabas em Campinas (SP). Segundo ele, a infecção, causada por fungos, ocorre em tecidos jovens da planta. "Inicialmente começam a surgir pequenos pontos amarelos, que evoluem para manchas maiores", diz. "Trata-se de uma doença favorecida pelo excesso de chuva e temperaturas amenas, como tivemos no início do ano", explica o Agrônomo da Casa de Agricultura de Valinhos (SP), José Henrique Conti. "Dependendo do tamanho da contaminação, é possível tratar com calda bordalesa. Porém, se a infecção estiver avançada, será inevitável a utilização de fungicidas. Nesse caso a recomendação é procurar um agrônomo", alerta Conti. Casa de Agricultura de Valinhos. Tel. (0--19) 3871-1613.

Leitor quer contato de produtor

Interessante a reportagem sobre cogumelos veiculada no "Agrícola" de 28/4. Gostaria de obter o contato do sr. Iwao Akamatsu.

JORGE MATSUDA

O contato do produtor citado na reportagem, Iwao Akamatsu, de Sorocaba (SP), é tel. (0--15) 3222-6544.