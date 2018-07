Como são as negociações A Rio+20 é convocada pela Organização das Nações Unidas (ONU), portanto todos os seus 193 Estados-membros participam das negociações. As decisões têm de ser unânimes, o que torna a diplomacia complexa e faz com que as negociações se arrastem até os últimos minutos do evento, avançando madrugada adentro na tentativa de conciliar interesses muitas vezes antagônicos de países mais pobres e mais ricos.