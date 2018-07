COMO UM PÁSSARO Depois da mezzo soprano Joyce DiDonato, que se apresentou semana passada pela Sociedade de Cultura Artística, agora é a vez do Mozarteum Brasileiro trazer uma grande cantora. Nas noites de 3ª (11) e 4ª (12), quem sobe ao palco da Sala São Paulo é a soprano inglesa Dame Felicity Lott. Ela já se apresentou com muitos dos principais regentes e orquestras do planeta, e tem uma extensa lista de gravações elogiadas e premiadas. Aqui ela vai estar acompanhada pelo pianista cracoviano Maciej Pikulski. Eles interpretam árias e lieder de compositores como Franz Schubert, Gabriel Fauré, Charles Gounod, Camille Saint-Saens e Jacques Offenbach, entre outros. GC