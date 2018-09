Como vivia um paulista pré-histórico

Ele não se parecia com índios contemporâneos, que exibem traços fisionômicos do oriente asiático. Lembrava mais aborígenes da Melanésia, na Oceania, ou negros da África subsaariana.

Pertenceu a uma colonização ancestral do continente que tem como representante mais ilustre Luzia, a "primeira americana", esqueleto mineiro de 11 mil anos que inspirou o nome do achado paulista e tem características morfológicas semelhantes.

Vestígios de paleoamericanos, como são conhecidos, normalmente são encontrados no interior do continente. No Brasil, foram achados no Planalto Central - em Lagoa Santa, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, terra de Luzia - e no sertão nordestino - no Piauí, em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Oriundo da floresta, só Luzio. A julgar pelas informações inscritas no seu esqueleto, estava adaptado à Mata Atlântica.

Paralela à costa brasileira, há uma barreira natural de montanhas que dificulta o acesso ao interior. "O Vale do Ribeira é um corredor natural que liga o continente ao litoral", recorda Sabine Eggers, do Instituto de Biociências da USP, principal autora do trabalho publicado quarta-feira na PLoS One. "E Luzio foi encontrado ali, no meio do caminho."

Apesar de se alimentar como um homem do interior, perto dos seus rastos foram encontrados dois dentes de tubarão que sugerem contato com o litoral.

Além disso, estava enterrado em um sambaqui - estrutura construída com conchas pelos nativos. Até então, os sambaquis eram associados a populações ameríndias tradicionais, mais recentes. Paleoamericanos não pareciam construir sambaquis.

Praieiro. Luzio causou perplexidade: era um paleoamericano ligado à praia, enterrado em um sambaqui na Mata Atlântica. "O resultado do teste de carbono 14 (que datou o achado) surpreendeu", afirma Levy Figuti, do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE-USP). Sua equipe descobriu Luzio durante um projeto sobre sambaquis fluviais no Vale do Ribeira, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O arqueólogo Paulo DeBlasis era responsável pelo Sambaqui Capelinha, onde Luzio foi encontrado. As pesquisadoras Claudia Plens e Maria Cristina Alves exumaram o esqueleto envolto em conchas de caramujos e argila laranja. "Como estava próximo da superfície - cerca de 10 centímetros -, achamos que era material recente", explica Figuti.

Não se sabe se o povo de Luzio veio da costa e depois colonizou o interior, ou se fez o caminho inverso. Sabine prefere a primeira opção. Pondera que é mais fácil se adaptar e migrar nos ambientes costeiros - que guardam uma semelhança maior entre si que os terrestres.

Mercedes Okumura, do MAE, participou da craniometria de Luzio e concorda com Sabine. "O ambiente da costa apresenta recursos mais abundantes", afirma Mercedes. Contudo, a cientista lembra que possíveis sambaquis de paleoamericanos na costa dificilmente serão encontrados. "O nível do mar era mais baixo há 10 mil anos", afirma. "Agora, estariam submersos."

Para desvendar as questões suscitadas por Luzio, seria necessário encontrar outras pistas na região. "Temos planos de novas escavações", garante Figuti.

O brasileiro Andre Strauss, do Instituto Max Planck, na Alemanha, estudou minuciosamente rituais funerários dos paleoamericanos de Lagoa Santa. Ele foi orientado por Walter Neves, responsável pela descoberta de Luzia. "O que aconteceu com estes paleoamericanos? Foram dizimados? Misturaram-se aos ameríndios?", questiona, para recordar que estudos recentes apontaram a sobrevivência de traços de paleoamericanos entre os índios botocudos, no Brasil, e em nativos que habitavam a região de Baja Califórnia, no México.

PARA ENTENDER

Os pesquisadores analisaram isótopos de nitrogênio e carbono obtidos no colágeno dos ossos de Luzio. A concentração dos vários isótopos depende da dieta do sujeito estudado, especialmente da origem (marinha, fluvial ou terrestre) dos alimentos e das espécies vegetais consumidas. Os testes - realizados com falanges do pé de Luzio - foram feitos na Universidade Texas A&M e nos Laboratórios Geochron, nos Estados Unidos.