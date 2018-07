Como viviam os escritores brasileiros no século 19 Em nova edição, revista e ampliada, o estudo realizado pelo jornalista, escritor e tradutor carioca Ubiratan Machado nos anos 90 sai agora dentro da primeira leva de obras publicadas pela jovem editora Tinta Negra. A Vida Literária no Brasil Durante o Romantismo vai além de apenas relatar a história da literatura naquele período. São exatamente as vivências de escritores, de editores e do público, com seus costumes e padrões de comportamento, o que o estudioso busca destacar no cenário que recortou do País no século 19. O pesquisador aborda aqui temas como a relação de d. Pedro II com os autores, as livrarias e os best-sellers daquele período, o humor romântico e a participação da mulher na literatura.