Companhia de dança britânica só tem membros com mais de 60 anos

Uma companhia de dança onde só entram maiores de 60 anos vem emocionando o público.

A Company of Elders nasceu há dez anos no teatro de dança Saddler's Wells, no norte de Londres, a partir de um projeto comunitário.

Formado por membros da comunidade local, o grupo conta com 25 dançarinos com idades de 61 a 85 anos. Para alguns deles, a dança já é uma paixão antiga, já outros descobriram a atividade recentemente por meio do projeto.

Ao longo dos anos, o grupo já trabalhou com coreógrafos renomados como Rosemary Lee e Wayne McGregor e se apresentou em vários países da Europa.

Seu repertório inclui coreografias contemporâneas e algumas inspiradas no passado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.