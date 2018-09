Companhia descobre mais gás no Peru Na semana passada, a Petrobrás anunciou a descoberta de gás natural nas proximidades do campo de Camisea, no departamento de Cuzco, no Peru. Foi a segunda descoberta no bloco, que tem estimativa preliminar de 48 bilhões de metros cúbicos em reservas. A empresa é dona de 100% da concessão onde realizou as descobertas em território peruano. A empresa também informou o início da operação de três projetos de gás no Espírito Santo, o que ampliou a capacidade de produção do Estado de 10 milhões para 12 milhões de metros cúbicos/dia.