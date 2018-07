Companhia queniana suspende voos para Libéria e Serra Leoa por Ebola

A suspensão de voos começa à meia noite de terça-feira, disse a Kenya Airways em um comunicado. A empresa, na qual a Air France-KLM é sócia, voa sete vezes por semana para os dois destinos, partindo de Accra (Gana).

A companhia disse que tomou a decisão por orientação do Ministério da Saúde do Quênia. O ministério disse anteriormente que quatro casos suspeitos da doença no país foram descartados após testes negativos.

A sul-coreana Korean Airlines suspendeu seus voos para Nairóbi na semana passada, citando riscos com o Ebola.

A Organização Mundial da Saúde disse na sexta-feira que o número de mortos com o vírus na África Ocidental subiu para 1.145.

(Por Duncan Miriri)