Companhia Teatral BR116 será lançada segunda-feira

De acordo com o texto, para Bete Coelho, que volta à cena neste fim de semana, na direção da peça "O Homem da Tarja Preta", monólogo com Ricardo Bittencourt, "a criação da BR116 é o primeiro passo para a realização do sonho de ver o teatro erguer-se como uma verdadeira Indústria, assim como outras linguagens da cultura já o fizeram, a exemplo da música, do cinema, da literatura, e da arte contemporânea."

A atriz acredita que este é um sonho viável e mensurável e que já começa a se concretizar. "Por meio de uma rede social presencial e o conceito de voluntariado cultural, convidamos amigos comprometidos com a causa do teatro a doar o seu tempo, o seu talento, e o seu prestígio para que essa companhia possa mostrar ao Brasil um teatro que reinventa a realidade a cada momento. Um novo teatro para um novo Brasil."

O texto de divulgação finaliza lembrando que integram o conselho da BR116 nomes como os de Danilo Miranda, diretor regional do Sesc, Raí Oliveira, ex-jogador de futebol, Contardo Calligaris, psicanalista, Maurício Magalhães, presidente da Agência Tudo e Cris Olivieri, advogada especializada em leis de incentivo à cultura, além de vários artistas, como Luciana Vendramini e Cristina Mutarelli, entre outros.